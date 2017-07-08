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النني ينعي «برادلي»
محمد النني
محمد النني

النني ينعي «برادلي»

2017-07-08 16:22:38
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أعرب نجم كرة القدم المصري  المحترف بنادي “ارسنال” محمد النني عن حزنه لوفاة أصغر مشجعي نادي “سندرلاند” الإنجليزي برادلي لوري متأثرا بمرض السرطان.
وقال النني في تغريده له على صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” : “فلترقد روحك في سلام صديق برادلي، كرة القدم ستفتقدك كثيرا”.
وكان الطفل برادلي لوري أصغر مشجعي “سندرلاند” قد توفي مساء أمس بعد صراع مع مرض “ورم الخلايا البدائية العصبية” عن عمر يناهز 6 سنوات.

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