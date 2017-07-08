أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، التزام بلاده باتفاقية باريس للمناخ، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن أسباب التغير المناخي ليست واضحة بعد.

وقال بوتين -خلال لقاء مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم السبت- “إذا ناقشنا هذه القضية، فنحن نعرف موقفنا، نحن نمتثل لاتفاقية باريس”، مؤكدا في الوقت نفسه أن أسباب التغير المناخي ليست واضحة بعد، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الروسية “تاس”.

وكانت قضية التغير المناخي مطروحة للنقاش خلال اجتماعات قمة مجموعة العشرين، غير أن اتفاقية باريس، التي تحدد استخدام المواد المسببة للانبعاثات الكربونية، تواجه معارضة لا سيما من الولايات المتحدة.

وأعلن بوتين، خلال اجتماعه بنظيره الفرنسي، تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة خلال المحادثات السابقة بينهما في مدينة “فرساي” بشمال فرنسا، وتفعيل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال الرئيس الروسي ” بعد اجتماعنا في فرساي، كل ما اتفقنا عليه، يجرى تنفيذه”.. مشيرا إلى أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بنحو 24%.