أدان أحمد رسلان عضو مجلس النواب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي بشدة الحادث الإرهابي الغادر الذي وقع جنوب رفح.

وأشاد رسلان - في بيان له - بتصدي القوات المسلحة وإحباطها الهجوم الخسيس على تمركزاتها وقتل ما يزيد على أربعين إرهابيا وإصابة العشرات وتدمير أسلحتهم ومركباتهم، مؤكدا أن الحادث يرتبط بالموقف الأخير لمصر وأشقائها من دول الخليج ضد ممولي الإرهاب وراعيه وداعميه، لاسيما الحكومة القطرية.

وشدد رسلان على أن الشعب المصري لن يغفر ولن يسامح كل من سعي في الخراب وإسالة دماء أبنائه الأوفياء، مطالبا المجتمع الدولي ومنظماته بتحرك حقيقي وإيجابي تجاه داعمي الإرهاب ومموليه وفرض العقوبات على تلك الأنظمة الإرهابية أعداء السلام والإنسانية.