أمر عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم السبت، بحركة تغييرات واسعة لعدد من قيادات المحليات، تعد هي الأكبر من نوعها، وذلك لضخ دماء جديدة وقيادات محلية تناسب المرحلة الحالية، لتحقيق التنمية الشاملة في كافة القطاعات.

وضمت الحركة تعيين لنواب رؤساء مجالس المراكز والمدن وكذلك سكرتير للوحدات المحلية لبعض المراكز والمدن ورؤساء الوحدات المحلية القروية، كما شملت الحركة تعيين عدد من مديري الإدارات بديوان عام المحافظة، والإشراف على المشروعات التي تقوم بتنفيذها مديريات الخدمات بالمحافظة وإعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية.

كما كلف المحافظ اللواء مجدي عبد الحميد بالإشراف والمتابعة على المشروعات التي تقوم بتنفيذها مديريات الخدمات بالمحافظة، وتكليف وليد مختار خليل للعمل مديرا لإدارة الاستثمار بديوان عام المحافظة، وتكليف المهندسة مرفت عبد الوهاب محمد مديرا للإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالديوان العام ،وتكليف المهندسة سالي وليم مديرا للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي .

وكلف المحافظ ثروت فتحي الأزهري للعمل مديرا لإدارة السياحة بالديوان العام، وهشام عباس كامل للقيام بعمل مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بديوان عام المحافظة لحين شغل الوظيفة بالإعلان.

وأمر بإعادة تشكيل فريق برنامج عمل التنمية الاقتصادية المحلية برئاسة الدكتور احمد ابوغنيمة وعضوية كل من عبد الظاهر حسن وولاء محمد ومريان عشم ومروة محمد .

أكد المحافظ أن تلك التغييرات تأتي بهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة للقضاء علي الروتين ومكافحة الفساد والعمل علي تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين وحل مشاكلهم وسرعة الفصل فيها .

وشدد على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية من خلال عدة معايير أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، وهناك تقييم كامل عن أوضاع النظافة وتحصيل مستحقات الدولة والتموين.

وقد شملت حركة المحليات تعيين 61 لرؤساء الوحدات المحلية القروية بمراكز المحافظة ، وكذلك 23 نائبا للمراكز والمدن، كما شملت الحركة تعيين سيدتين ضمن قيادات المحليات الأولى نائبا لرئيس مركز ديرمواس والثانية سكرتير للوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار .