 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 04:54 مساءً
روابط سريعة
العراق تعلن النصر على داعش في الموصل خلال ساعات
نزوح أهل الموصل - العراق

العراق تعلن النصر على داعش في الموصل خلال ساعات

2017-07-08 16:22:41
كتب - متابعات

أكد الدكتور أمير الساعدي، الخبير الاستراتيجي، أن القوات العسكرية العراقية، ستعلن عن تحقيق النصر بالكامل على داعش في مدينة الموصل، خلال ساعات من الآن.
وقال خلال مداخلة هاتفية على شاشة “الغد الإخبارية”، أن نصر القوات العراقية هو نصر لكل الإنسانية ولكل من يريد إسلام حقيقي على الأراضي العراقية، ووحدة الصف الإنساني على التطرف الداعشي والقضاء عليها الآن، هو بوابة أخرى لتنقية المناطق العراقية التي تكون بها داعش.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3