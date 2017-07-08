أكد الدكتور أمير الساعدي، الخبير الاستراتيجي، أن القوات العسكرية العراقية، ستعلن عن تحقيق النصر بالكامل على داعش في مدينة الموصل، خلال ساعات من الآن.

وقال خلال مداخلة هاتفية على شاشة “الغد الإخبارية”، أن نصر القوات العراقية هو نصر لكل الإنسانية ولكل من يريد إسلام حقيقي على الأراضي العراقية، ووحدة الصف الإنساني على التطرف الداعشي والقضاء عليها الآن، هو بوابة أخرى لتنقية المناطق العراقية التي تكون بها داعش.