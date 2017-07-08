أعلنت المعارضة الفنزويلية اعتزامها تنظيم ما وصفته بأكبر عصيان مدني في البلاد منتصف الشهر الجاري، للمطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال البرلماني المعارض “فريدي جيفارا” - حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت: “سيكون أكبر عصيان مدني في تاريخ البشرية، حيث سيخرج الناس للدفاع عن حقهم الذي تم انتهاكه ومصادرته، وللوقوف في وجه مؤسسة حرمتهم منه”.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بفنزويلا قد اتهمت حكومة الرئيس مادورو بالديكتاتورية، الأمر الذي يعتبر تطورا كبيرا في الأزمة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة في البلاد، ويراه بعض المراقبون مؤشرا على قرب انتهاء عهد مادورو الذي تشهد فيه البلاد ظروفا سياسية واقتصادية سيئة للغاية.