 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 05:00 مساءً
روابط سريعة
المعارضة الفنزويلية تعتزم تنظيم عصيان مدني للمطالبة برحيل مادورو منتصف يوليو
متظاهرين من المعارضة الفنزويلية

المعارضة الفنزويلية تعتزم تنظيم عصيان مدني للمطالبة برحيل مادورو منتصف يوليو

2017-07-08 16:22:25
أ ش أ

أعلنت المعارضة الفنزويلية اعتزامها تنظيم ما وصفته بأكبر عصيان مدني في البلاد منتصف الشهر الجاري، للمطالبة برحيل الرئيس نيكولاس مادورو.

وقال البرلماني المعارض “فريدي جيفارا” - حسبما نقلت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية اليوم السبت: “سيكون أكبر عصيان مدني في تاريخ البشرية، حيث سيخرج الناس للدفاع عن حقهم الذي تم انتهاكه ومصادرته، وللوقوف في وجه مؤسسة حرمتهم منه”.

وكانت الكنيسة الكاثوليكية بفنزويلا قد اتهمت حكومة الرئيس مادورو بالديكتاتورية، الأمر الذي يعتبر تطورا كبيرا في الأزمة نظرا للدور الكبير الذي تقوم به الكنيسة في البلاد، ويراه بعض المراقبون مؤشرا على قرب انتهاء عهد مادورو الذي تشهد فيه البلاد ظروفا سياسية واقتصادية سيئة للغاية.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3