انتهى الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأهلي طرابلس الليبي المقرر لها غدا الاحد بإستاد برج العرب في الجولة الاخيرة بدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا، إلى أن الزمالك سيرتدي زيه التقليدي باللون الأبيض، في حين يرتدي الحارس زيه باللون الأسود، في حين سيخوص أهلي طرابلس المباراة بالزي الأخضر ويرتدي الحارس زيه باللون الاصفر.

حضر الاجتماع حمادة أنور المدير الإداري للفريق ممثلا عن الزمالك وأيمن فريد طبيب الفريق بالإضافة إلى مسئولي النادي الليبي ، وطاقم التحكيم الموريتاني المكلف بإدارة المباراة ومراقب اللقاء.

كما حصل نادي الزمالك على موافقة رسمية من الاتحاد الافريقي لكرة القدم على ارتداء شارات سوداء في مباراة الغد أمام أهلي طرابلس الليبي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد طلب من الجهاز الفني ضرورة ارتداء الشارات السوداء حدادا على ضحايا الجيش في العمليات الإرهابية التي تمت أمس الجمعة .

وقام حمادة أنور المدير الإداري للزمالك بمخاطبة الكاف واتحاد الكرة رسميا وحصل اليوم على الموافقة الرسمية بارتداء الشارات السوداء.