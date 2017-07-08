تبادلت أذربيجان وأرمينيا، الاتهامات بشأن انتهاكات وقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو كاراباخ المتنازع عليه، وقصف كل منهما أراضي الآخر.

ونقلت وكالة أنباء “أذرتاك” الأذربيجانية، عن بيان أصدرته وزارة الدفاع اليوم السبت أن القوات المسلحة الأرمينية واصلت انتهاك وقف إطلاق النار 129 مرة، مؤكدة أن القوات الأذرية تعرضت لإطلاق النار من القرى الأرمينية، على الحدود بين البلدين.

ومن جانبها، أكدت أرمينيا -في خبر بثته وكالة الأنباء الأرمينية “أرمن برس” في نسختها الإنجليزية- أن الجانب الأذربيجاني انتهك وقف إطلاق النار أكثر من 300 مرة خلال الأسبوع الماضي، مشيرة إلى أن قواتها تعرضت للقصف من الجانب الأذربيجاني، ما دفعها للرد على استفزازاته.

ودعت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، أذربيجان وأرمينيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، والوصول إلى تسوية النزاع القائم بين البلدين على إقليم “ناجورنو كاراباخ”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، إن الحل الوحيد لتسوية النزاع القائم حاليا، هو الحوار، ودعت الأطراف المتنازعة إلى الجلوس على طاولة المفاوضات.

وأكدت المسئولة الأمريكية على ضرورة الوصول إلى تسوية تشمل احترام مبادئ عدم استخدام القوة وسلامة الأراضي عن طريق المفاوضات والقانون الدولي.

وفي سياق متصل، نظمت البعثة الأذرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، تظاهرة أمام مقر الأمم المتحدة للتنديد بالانتهاكات الأرمينية.

يذكر أن المباحثات بشأن التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم “ناجورنو كاراباخ”، بدأت في عام 1992، ضمن مجموعة “مينسك” لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وذلك بعد أن قرر إقليم “ناجورنو كاراباخ”، الانفصال عن أذربيجان، عام 1988 وأدى النزاع الناتج عن هذه الأزمة، إلى فقدان سيطرة أذربيجان على الإقليم.