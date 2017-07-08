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وزير الخارجية الأردني: سنعمل على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري
ايمن الصفدي

وزير الخارجية الأردني: سنعمل على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري

2017-07-08 15:01:02
أ ش أ

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، أن الأردن سيستمر في العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على اتفاق خفض التصعيد في الجنوب السوري.

وقال الصفدي في تغريدة له اليوم السبت عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن هذا الأمر يعد خطوة نحو وقف كلي للقتال وحل سياسي شامل يحفظ وحدة سوريا واستقلاليتها.

وكان الأردن قد أعلن أمس عن الاتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على ترتيبات لدعم وقف إطلاق النار في جنوب غرب سوريا، يعمل به اعتبارا من غد الأحد الموافق التاسع من يوليو الجاري.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني، إنه ووفقا لهذه الترتيبات التي تم التوصل إليها في عمان، سيتم وقف اطلاق النار على طول خطوط تماس اتفقت عليها قوات الحكومة السورية والقوات المرتبطة بها من جانب، وقوات المعارضة السورية المسلحة.

وأضاف أن الأطراف الثلاثة اتفقت على ان يكون وقف النار هذا خطوة باتجاه الوصول الى خفض دائم للتصعيد في جنوب سوريا، ينهي الأعمال العدائية ويعيد الاستقرار ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية الى هذه المنطقة المحورية في سوريا.

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