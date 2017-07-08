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دمياط تودع شهيدي رفح بمسقط رأسهما بقريتي الزرقا والعطوى
تشييع جثمان الرائد محمد صلاح

دمياط تودع شهيدي رفح بمسقط رأسهما بقريتي الزرقا والعطوى

2017-07-08 14:54:43
محيط: أ. ش. أ

شيع أهالي محافظة دمياط اليوم /السبت/ في جنازتين مهيبتين شهيدي الواجب الوطني اللذين ارتقا في رفح أمس، دفاعا عن تراب الوطن.
ففي قرية عزبة الباز التابعة لمركز الزرقا، شيع الأهالي جثمان الشهيد المجند أحمد مصطفى العربي، وطالب المشيعون في الجنازة بالقصاص العاجل للشهداء رافعين أعلام مصر.

وفي قرية العطوى التابعة لمركز فارسكور، شيع الأهالي جثمان الشهيد المجند محمد عزت زهران، منددين بالإرهاب والإرهابيين ومطالبين بالقصاص العادل من الجناة .

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