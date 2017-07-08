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الحضري يخوض تدريبه الأول مع «التعاون»
عصام الحضري
عصام الحضري

الحضري يخوض تدريبه الأول مع «التعاون»

2017-07-08 15:00:21
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خاض نجم حراسة المرمي في الفريق الأول لكرة القدم بنادي “التعاون” السعودي عصام الحضري، تدريبه الأول مع الفريق السعودي أمس الجمعة.
وقال الحضري من خلال تغريده له على صفحته بموقع التدوينات  القصيرة “تويتر” : ” الحمد الله”، مرفقا بالتغريده صورة له أثناء خوضه التدريبات.
وكان الحضري قد تعاقد مع الفريق السعودي لمدة موسم واحد  خلال موسم  الانتقالات الصيفي الحالي.

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