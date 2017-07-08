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بالصور.. تلقائية ميركل تفضح مشاعرها تجاه ترامب وأوباما
ميركل وترامب

بالصور.. تلقائية ميركل تفضح مشاعرها تجاه ترامب وأوباما

2017-07-08 14:56:14
متابعات

نشر موقع “إندي 100”، ملحق صحيفة الإندبندنت البريطانية، صورًا تكشف كراهية المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأبرز الموقع، اليوم السبت، كراهية ميركل للرئيس الأمريكي بمقارنة صورها مع ترامب وصورها مع الرئيس السابق باراك أوباما.

ونوه الموقع بأن ميركل عملت بشكل وثيق مع أوباما منذ توليها منصب المستشارة الألمانية عام 2005، ولكنها مضطرة الآن إلى التعامل مع ترامب.

وسلط الموقع الضوء على مدى الاختلاف بين مصافحة ميركل لترامب وأوباما عند استقبالهما في برلين، وملامح وجهها أثناء مناقشة القضايا السياسية في العشرين، ولحظات إنصاتها لكلا الرئيسين.

وتفضح تلقائية وتعبيرات وجه ميركل أثناء المؤتمرات الصحفية المشتركة مشاعرها تجاه “ترامب” و”أوباما”.

ميركل وترامب واوباما

ميركل وترامب

ميركل واوباما

ميركل واوباما

ميركل وترامب

ميركل وترامب

ميركل واوباما

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