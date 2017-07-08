ودعت محافظة الشرقية اليوم - السبت- 3 من أبنائها الذين استشهدوا أمس افي أحداث رفح بشمال سيناء .. وهم المقدم أركان حرب أحمد صابر محمد المنسي -39 عاما- والنقيب أحمد عمر الشبراوي- 30 عاما - والمجند أحمد محمد علي نجم -21 عاما.

وتقدم محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد ومدير الأمن اللواء رضا طبلية ورئيس جامعة الزقازيق الدكتور خالد عبد الباري جنازة المقدم ” أحمد المنسي ” التي خرجت من مسجد التوحيد بمدينة العاشر من رمضان وردد المشيعون الهتافات المنددة للإرهاب والمطالبة بالقصاص من القتلة.

كما تقدم السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء أشرف موافي ووكيل وزارة الأوقاف بالشرقية الشيخ زكريا الخطيب جنازة النقيب أحمد الشبراوي حيث خرجت الجنازة من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق ليواري الثرى بمسقط رأسه بقرية الشبراوين مركز ههيا.

فيما تقدم مساعد المحافظ فخري عبد العزيز ورئيس مركز ومدينة الحسينية صلاح سالم جنازة المجند أحمد نجم بمسقط رأسه في قرية “المناجاة” التابعة للوحدة المحلية لقرية “الآخيوة” بمركز الحسينية لدفنه بمقابر الأسرة.