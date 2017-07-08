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وفاة وزير داخلية كينيا عن عمر يناهز 67 عاما
جوزيف نكايسيري وزير داخلية كينيا

وفاة وزير داخلية كينيا عن عمر يناهز 67 عاما

2017-07-08 14:50:21
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ذكر المكتب الرئاسي الكيني في بيان اليوم السبت أن وزير الداخلية، جوزيف نكايسيري، الذي كان يقود القتال ضد جماعة الشباب الصومالية المتشددة شرق البلاد، توفي عن عمر يناهز 67 عاما.

وبحسب «الأيام» كان نكايسيري نقل إلى المستشفى أمس الجمعة، بعد ساعات فقط من ظهوره بشكل علني.

وعين الرئيس اوهورو كينياتا وزير التعليم السابق، فريد ماتيانجي ليحل محل نكايسيري.

وتخوض جماعة “الشباب” تمردا في الصومال المجاورة وارتكبت هجمات إرهابية عبر الحدود في كينيا.

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