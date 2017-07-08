نفى قيادي بارز في حركة حماس حدوث أية تطورات جديدة على قضية تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وقال القيادي، الذي فضل عدم ذكر اسمه، لـ “إرم نيوز” إن ما نشر في صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن اشتراطات حماس لبدء التفاوض مع إسرائيل “كلام عارٍ عن الصحة”.

وكانت “يديعوت أحرونوت” ادّعت اليوم السبت، أن حركة حماس وضعت شروطًا جديدة لبدء التفاوض مع إسرائيل، وأنها اقتربت من إنهاء المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى.

وقالت الصحيفة إن رعاة المحادثات الحالية بين إسرائيل وحماس حول المرحلة الأولى من صفقة الأسرى، هم: مصر وروسيا ومبعوث الأمم المتحدة نيكولاي ملادينوف.

وأضافت أن حماس تشترط قيام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الذين تم تحريرهم في صفقة “وفاء الأحرار”، والذين عاودت سلطات الاحتلال اعتقالهم، إضافة إلى إطلاق سراح الأسرى البرلمانيين والقاصرين والنساء.

وذكرت الصحيفة أن شروط حماس تلك تأتي في مقابل أن تكشف الأخيرة عن معلومات محدودة حول مصير الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة.

وتتهم إسرائيل حركة حماس بأسر عدد من جنودها الذين شاركوا في العدوان على قطاع غزة العام 2014.