أصدر زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم السبت، توجيهًا لأعضاء لجنة الطاقة النيابية بالبرلمان العراقي عن كتلة الأحرار بالتحقيق في ملف الكهرباء.

وقال المتحدث باسم الصدر جعفر الموسوي، في بيان له، إن “الصدر وجه أعضاء لجنة الطاقة النيابية عن كتلة الأحرار للتحقيق في ملف الطاقة”.

وأضاف الموسوي، أن “الصدر وجه أيضًا القيام بجولات ميدانية لكافة محطات الطاقة بالعراق والإسهام في معالجة مشكلة الكهرباء”.

وتشهد غالبية المحافظات العراقية انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة وسط ارتفاع كبير في درجات الحرارة، وصاحب ذلك موجة غضب وتظاهرات عارمة في معظم المدن.