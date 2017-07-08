وصف اللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، الحادث الإرهابي الذي شهدته محافظة شمال سيناء وعمليات القوات المسلحة للتصدي لها، بـ”الملحمة الكبيرة”، مشيرا إلى أن الإرهاب لن يستطيع الانتصار على دولة أو يقوم بدولة لتنفيذ ما يريد.

وقال فرج من خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” على قناة “المحور” الفضائية اليوم السبت، “أن محاربة الإرهاب سيتخذ وقت وتضحيات ولكن الدولة ستنتصر”، مؤكدا أن الضباط يطالبون بالخدمة في سيناء.

وأعلن أن المحافظة بها 221 شهيد من جميع الأطياف خلال الفترة الماضية وحتى الأن، مؤكدا أن المحافظة ستناقش أهالي الشهداء لتغيير أسماء المدارس والمناطق العامة إلى أسماء ذويهم الشهداء.