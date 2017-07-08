أدان مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، بشدة، الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في محافظة القطيف شرق السعودية، وأسفرا عن استشهاد رجل أمن سعودي وإصابة ثمانية آخرين .

وأكد مفتي الجمهورية - فى بيان أصدره اليوم السبت، أن الإرهاب والتطرف أصبح خطرًا يهدد الجميع، ما يحتم التكاتف والعمل سويًّا على كافة المستويات من أجل مواجهة هذا الخطر، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية لا تراعى فى مؤمن إلا ولا ذمة وإنما تضرب هنا وهناك لنشر أفكارها الضالة ومناهجها المشبوهة.

وشدد المفتي على أن عصابة التطرف والإرهاب تسعى لنشر الخراب والدمار فى كل مكان، فهم لا يعرفون إلا لغة الدماء والدمار والخراب.

ودعا إلى ضرورة استمرار التكاتف العربى فى مواجهة قوى الشر ومن يدعمها والضرب بكل قوة على يد كل إرهابى من الجماعات الإرهابية التى تنفذ أجندتها الخاصة وتسعى لنشر الفوضى والخراب والدمار فى المنطقة العربية والإسلامية ، والتصدى لهم بكل قوة وعدم التهاون معهم مطلقا.

وتوجه المفتي بخالص العزاء إلى المملكة العربية السعودية (قيادة وحكومة وشعبا)، داعيا المولى - عز وجل - أن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم السبت، تعرضت نقطة أمنية في مدينة القطيف بالسعودية، لهجوم مسلح تسبب بمقتل رجل أمن سعودي وإصابة ثمانية آخرين.