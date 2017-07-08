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تشييع جثمان شهيد بني سويف
تشيع جنازة شهيد القوات المسلحة في رفح

تشييع جثمان شهيد بني سويف

2017-07-08 14:38:31
محيط: أ. ش. أ

تقدم المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف يرافقه اللواء عادل تونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف والعقيد محمود عبد المجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة جموع مشيعي الجنازة العسكرية للشهيد مجند أحمد أبوطالب ابن مركز الفشن والذي استشهد أمس في الحادث الإرهابي برفح.
وخرج الجثمان ملفوفا بعلم مصر عقب صلاة الظهر بمسجد الشيخ غنيم بمدينة الفشن بحضور العديد من قيادات المحافظة العسكرية والأمنية والتنفيذية وسط تنديد واسع من الأهالى والمشيعين بالإرهاب.

وأعرب المحافظ عن تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمنح أهله وذويه الصبر والسلوان، وأكد أن مثل هذه لاعمال الإرهابية الآثمة لن تنال من عزيمة الدولة والشعب المصري فى مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

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