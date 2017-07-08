أهالي سوهاج يشيعون جثماني شهيدي هجوم رفح الإرهابي2017-07-08 14:33:48
شارك الآلاف من أهالى قرية السلامونى ونجع سليمان حمد بمركز أخميم بمحافظة سوهاج اليوم /السبت/ فى تشييع جثماني المجندين محمود صبرى محمد، ومؤمن رزق أبو اليزيد (21 عاما) اللذين استشهدا فى الهجوم الإرهابى الذى وقع أمس على كمين أمني برفح.
ووصل جثمانا الشهيدين إلى مطار سوهاج الدولى على متن طائرة عسكرية، وأقيمت لهما مراسم جنازة عسكرية بالمطار بحضور العميد محمود المنيسى المستشار العسكرى للمحافظة وأهالى الشهيدين، وبعدها تم حمل جثمانى الشهيدين ملفوفين فى علم مصر ونقلهما بسيارتى إسعاف لدفنهما بمسقط رأسيهما بقرية السلامونى مسقط رأس الشهيد الأول ونجع سليمان حمد مسقط رأس الشهيد الثاني.
واستقبل الأهالى جثماني الشهيدين بحالة من الحزن والبكاء، وأقيمت صلاة الجنازة عليهما، وتم حملهما لدفنهما فى مقابر عائلتيهما فى جنازتين شعبيتين، شارك فيهما آلاف الأشخاص وعدد من المسئولين التنفيذيين ورجال الأمن، وردد المشاركون فى الجنازتين هتافات تطالب بالقصاص والثأر من جماعات الإرهاب ومن يدعهما.
من جانبه، نعى محافظ سوهاج الدكتور أيمن عبد المنعم، الشهيدين، مقدما خالص التعازى لأسرتيهما ولجميع أسر شهداء الوطن فى الحادث، مؤكدا قدرة الشعب المصري وقواته المسلحة وقيادته الحكيمة على القضاء على الإرهاب والقصاص من الجماعات الإرهابية الغاشمة ووقوف الشعب المصرى خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفا واحدا للقضاء على الإرهاب الأسود الذى يحاول أن يزعزع استقرار الوطن ويعوق عملية التنمية والبناء.
ونوه المحافظ بالعمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة يوميا في سيناء وما تحققه كل يوم من تدمير لمخازن الأسلحة وقتل العديد من العناصر الإرهابية والتكفيرية، مشيدا بقوة وصلابة ضباط وجنود القوات المسلحة وتصديهم ببسالة للهجوم الإرهابى برفح وقتلهم أكثر من 40 تكفيريا وتدمير 6 عربات يستقلها الإرهابيون.
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