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الغربية تودع شهيد الواجب الوطني في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة
تشييع جثمان الرائد محمد صلاح

الغربية تودع شهيد الواجب الوطني في جنازة عسكرية وشعبية مهيبة

2017-07-08 14:30:54
محيط: أ. ش. أ

شيع الآلاف من أهالى قرية (شفا) التابعة لمركز بسيون محافظة الغربية، فى جنازة عسكرية مهيبة، جثمان الشهيد المجند محمود رجب السيد عبد الفتاح الذى ارتقى اثر الحادث الإرهابي الغاشم فى رفح أمس.

وأدى المشيعون صلاة الجناز عقب أداء صلاة الظهر بالمسجد الكبير بالقرية ثم شيع إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة.

وشارك فى تشييع جثمان الشهيد كل من محافظ الغربية اللواء أحمد ضيف صقر، ومدير الأمن اللواء طارق حسونة، ونائب مدير الأمن اللواء إبراهيم عوض ورئيس مركز ومدينة بسيون، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب وكبار مشايخ وعائلات القرية.

وردد أهالي وأقارب الشهيد هتافات مناهضة للإرهاب ومطالبة بالقصاص للشهداء.

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