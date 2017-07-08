قال موقع “سكاي نيوز”، في نبأ عاجل، منذ قليل، إن وزير الخارجية الكويتي يبحث حاليًا مع نظيره البريطاني، بوريس جونسون، تطورات الأزمة القطرية.

ويزور الكويت حاليًا عدد من المسئولين الأجانب، بينهم وزير الخارجية البريطانى، بوريس جونسون، الذى وصل اليوم، السبت، إلى الدولة، ومن المقرر أن تعقب تلك الزيارة أخرى مماثلة لوزير الخارجية الأمريكى، ريكس تيلرسون، الاثنين المقبل؛ لبحث تطورات الموقف من قطر.

وأكد “جونسون” خلال لقائه بنظيره الكويتي دعم بريطانيا لجهود الوساطة الكويتية في الملف القطري، ويبحث الوزير البريطاني مع جميع الأطراف سبل تهدئة التوترات وضمان وحدة الخليج لما هو في صالح استقرار المنطقة.

كما تتناول المحادثات، عددًا من القضايا الأمنية والثنائية، مع التركيز تحديدًا على التعاون من أجل التصدي للتهديدات المشتركة المتمثلة بالتطرف والإرهاب.

ووفقا لصحيفة «الوطن» الكويتية، قال “جونسون”، إن علاقات الصداقة التاريخية القوية بين المملكة المتحدة ودول الخليج باتت وثيقة الصلة وأكثر أهمية في العالم المتقلب اليوم.

كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية :إن «أمن الخليج من أمننا، ونظل ملتزمين تماما باستقرار المنطقة وبالعمل مع أصدقائنا في الخليج للحفاظ على سلامة مواطنينا».

وتابعت: «هذه المحادثات تؤكد دعم المملكة المتحدة القوي لجهود الوساطة الكويتية، وإنني أحث الأطراف على لعب دور بناء سعيا لاستعادة وحدة مجلس التعاون الخليجي».

وكان وزير الخارجية البريطانى قد استهل جولته أمس، الجمعة، بزيارة السعودية، أكد أن زيارته إلى منطقة الخليج تهدف إلى دعم وساطة دولة الكويت ومساعيها لرأب الصدع فى الخلافات بين قطر من جهة ومصر والسعودية والإمارات والبحرين.