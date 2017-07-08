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كفر الشيخ تودع شهيد هجوم كمين البرث
كفر الشيخ تودع شهيد هجوم كمين البرث

كفر الشيخ تودع شهيد هجوم كمين البرث

2017-07-08 14:27:44
محيط: أ. ش. أ

ودعت عزبة بحر بصيص بمركز الرياض بكفر الشيخ جثمان الشهيد المجند عبدالجواد عبدالعليم (22 عاما) شهيد هجوم كمين البرث برفح في محافظة شمال سيناء.

وتقدم اللواء السيد نصر محافظ كفر الشيخ المشيعين يرافقه اللواء سامح مسلم مدير الأمن والعميد سامح الطنوبي المستشار العسكري.

ووصل جثمان الشهيد ملفوفا بعلم مصر وردد المشيعون هتافات تندد بالإرهاب وتطالب بالقصاص.

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