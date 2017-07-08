أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم السبت، عن إقامة بيت عزاء لشهداء الجيش المصري الذين سقطوا أمس في هجوم إرهابي جديد بسيناء.

وسيقام بيت العزاء بتنظيم مشترك مع الهيئة العليا لشئون العشائر والمركز الثقافي للجالية المصرية في عمارة المسحال بمدينة غزة من الساعة الخامسة إلى السابعة مساءً، بحسب “فلسطين اليوم.

ومن المتوقع حضور العديد من قيادات الفصائل الفلسطينية والشخصيات والوجهاء للإدانة بالهجوم الذي وقع أمس.