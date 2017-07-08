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محافظ الجيزة : أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة
اللواء كمال الدالي محافظ الجيزة

محافظ الجيزة : أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة

2017-07-08 14:26:16
أ ش أ

أعلن محافظ الحيزة اللواء محمد كمال الدالى أنه سيتم التنسيق مع رابطة سوق الجملة بـ 6 أكتوبر لوضع أسعار استرشادية للخضروات والفاكهة، يتم الالتزام بها من قبل تجار التجزئة وتحقيق هامش ربح مناسب.
وقال المحافظ - في تصريح لوكالة انباء الشرق الاوسط على هامش الجولة المفاجئة التى قام بها اليوم لسوق الجملة بـ6 أكتوبر للتعرف على الأسعار وضبط الأسواق - إن المحافظة ستقوم بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف الحملات على الأسواق العشوائية التى تؤثر بالسلب على حركة البيع والشراء بسوق الجملة كأحد المطالب الأساسية للتجار لتحسين حركة البيع داخل السوق .
وأشاد المحافظ بالتزام التجار بالبيع بأسعار تقل عن مثيلاتها بأسواق التجزئة بنسب تتراوح بين 60 و70%، مناشدا المواطنين بالتوجه لسوق الجملة وشراء ما يلزمهم نظرا لجودة المنتج والسعر الأقل .
رافق المحافظ فى الجولة، اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ،أيمن عتريس مدير المتابعة في المحافظة، العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين، صفوت عويس، رئيس الجهاز التنفيذي لسوق الجملة .
من جهة أخرى، قرر محافظ الجيزه إرجاء تكريم أوائل الشهادتين الإبتدائيه والأعدادية، والذي كان مقررا له اليوم، وذلك بسبب الأحداث الإرهابية المأساوية الي وقعت في رفح .

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