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"العربية": فقدان 35 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية
هجرة غير شرعية‎

"العربية": فقدان 35 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية

2017-07-08 14:24:59
أ ش أ

ذكرت قناة ( العربية) الإخبارية اليوم السبت ،  بفقدان 35 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.
ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون الإشارة لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.

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