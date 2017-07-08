ذكرت قناة ( العربية) الإخبارية اليوم السبت ، بفقدان 35 مهاجرا غير شرعي بعد غرق قاربهم قبالة السواحل الليبية.

ذكرت ذلك القناة في نبأ عاجل لها دون الإشارة لمزيد من التفاصيل في هذا الصدد.