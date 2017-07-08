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جمال الطبيعة..أحدث وسائل العلاج النفسي
القلق

جمال الطبيعة..أحدث وسائل العلاج النفسي

2017-07-08 14:20:33

“جمال الطبيعة”.. أحدث طرق العلاج من كل مضايقات الحياة اليومية التى توصل إليها عالم النفس الفرنسي آلان ديكان فى جامعة باريس.

فقد شرح العالم فكرته، التى تعتمد على الطبيعة والعيش في الهواء الطلق واستغلال، فترة الإجازات الصيفية للتخلص من كل متاعب الحياة وذلك عن طريق الرسم، النحت على الخشب والإعتناء بالنباتات.. ولا يحتاج كل ذلك منك أن تكون فنانا وإنما فقط أن تترك خيالك مرتاحا للطبيعة التى لها تأثير فعال على حالتك النفسية والصحية.

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