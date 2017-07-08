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العنب البري غني بمضادات الأكسدة
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العنب البري غني بمضادات الأكسدة

2017-07-08 14:18:17

أوضحت خبيرة التغذية الفرنسية هيلين هوداك فى جامعة باريس”، أن هناك بعض الدول التى لديها أسرار زراعة العنب البرى تجعلهم يعيشون لفترة أطول ويتمتعون بصحة جيدة.. لذلك، فهى تنصح بتناول عناصر غذائية من بينها العنب البرى الذي يزرع فى دول أمريكا الشمالية.

وهذه الثمرة الصغيرة ذات اللون الأسود غنية بمضادات الأكسدة ثلاثة أضعاف ما يوجد فى أنواع فواكه أخرى.

أما نبات الجزر الذهبي، الذى يزرع فى المناطق الباردة خاصة على قمم الجبال الأوروبية، فهو يساعد في التغلب على الاكتئاب والضغوط النفسية التى تجعل الشخص يحترق داخليا.. وهو يتم غليه وتناول عصيره مرتين فى اليوم حتى تتحسن الحالة النفسية.

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