نسيان المعلومات يساعد على انتاج خلايا عصبية2017-07-08 14:14:36
أوضحت دراسة علمية أجراها فريق من العلماء الكنديين في جامعة تورنتو برئاسة الباحثين /بول فرانكلاند/، و/بلاك ريتشارد/ أنه من المهم أن مخ الإنسان يستطيع نسيان التفاصيل الأقل ملائمة لموضوع ما لكي يستطيع التركيز على المعلومات التى تسمح بإتخاذ القرارات السليمة.
وأشار الباحث الكندي /بول فرانكلاند/ إلى أن جزء المخ الخاص بالتذكر لا يتصرف كما نتخيل حيث إن هناك خلايا عصبية جديدة يمكن أن تنتج فى أي مرحلة مما يكشف عن طريقة جديدة لمعرفة علم النفس العصبي، فقد عثرنا على المعلومات التى تدل على أن فقدان الذاكرة ليس مثل التي تعمل على تخزين هذه المعلومات لذلك فإن النسيان ضرورة لترك مكان فى المخ لاستقبال المعلومة الجديدة فنهاك توازن بين علم النفس العصبي والمعلومة مما يشير إلى فائدة النسيان فى بعض الحالات.
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