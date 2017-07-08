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"العسل عسل "على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية
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"العسل عسل "على مسرح بيرم التونسي بالإسكندرية

2017-07-08 14:22:06
محيط - شيماء فؤاد

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح أن عرض ” العسل عسل” من إنتاج فرقة المسرح الكوميدى التابعة للبيت الفنى للمسرح يبدأ أولى ليالى عرضه على مسرح بيرم التونسى بالاسكندرية ابتداء من الأثنين القادم  ١٠ يوليو فى  التاسعة و النصف مساء يوميا و لمدة ١٥ يوم.

و يقول الفنان أحمد السيد مدير الفرقة أن ” العسل العسل” يعرض في الاسكندرية استكمالا لنجاحه خلال  ليالى عرضه بالقاهرة أثناء الفترة الأخيرة علي مسرح ميامي بالقاهرة وسط حضور جماهيري لافت وقبول نقدي يليق بالعمل.

“العسل عسل”  بطولة مفيد عاشور، علا رامى ، فاطمة محمد على ، جلال الهجرسى ، موسيقى وألحان حاتم عزت، استعراضات عزت أبو سنة، أزياء دينا الهوارى، إضاءة أبو بكر الشريف ، ديكور ناصر عبد الحافظ، مادة فيلمية صلاح فرغلى، عن ” مقامات التونسى” ، إعداد سمير العصفورى، إخراج إيميل شوقى.

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