أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج اليوم السبت أنه يفتخر بنجلته الكبرى إيفانكا وأقر بأنه جعل حياتها أكثر صعوبة وتعقيدا.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن ترامب قول: “لو لم تكن ابنتي لكانت الأمور ستكون بالنسبة لها أبسط بكثير”.

جدير بالذكر أن ترامب يشارك حاليا في فعاليات قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية التي تختتم أعمالها اليوم.