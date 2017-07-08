 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 01:08 مساءً
روابط سريعة
ترامب معترفا: "حياة ابنتي إيفانكا معقدة"
ايفانكا ترامب

ترامب معترفا: "حياة ابنتي إيفانكا معقدة"

2017-07-08 13:08:33
متابعات

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هامبورج اليوم السبت أنه يفتخر بنجلته الكبرى إيفانكا وأقر بأنه جعل حياتها أكثر صعوبة وتعقيدا.

ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” عن ترامب قول: “لو لم تكن ابنتي لكانت الأمور ستكون بالنسبة لها أبسط بكثير”.

جدير بالذكر أن ترامب يشارك حاليا في فعاليات قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية التي تختتم أعمالها اليوم.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3