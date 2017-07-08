أكد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، ان 3 من أبناء المحافظة قد استشهدوا في حادث “رفح” الإرهابي أمس، موضحا أن محافظة لها شهداء سقطوا في كل عملية إرهابية.

وأوضح خالد سعيد من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن شهداء المحافظة هم المقدم أركان حرب أحمد صابر المنسي قائد نقطة التمركز، والنقيب أحمد عمر الشبراوي، والمجند أحمد محمد علي، موجها العزاء لأهالي الشرقية.

وأضاف أن جنازة المقدم أحمد صابر المنسي ستشيع في أحد مساجد مدينة “العاشر من رمضان” نظرا لأنها محل سكنه، مضيفا أنه سيتم دفنه في “العاشر من رمضان” بناء على وصيته.

وأشار إلى أنه سيتم تشييع جثمان النقيب أحمد عمر الشبراوي من مسقط رأسه بـ”الزقازيق” بحضور كبار الشخصيات وقيادات المحافظة.

وأعلن أن المحافظة بها 221 شهيد من جميع الأطياف خلال الفترة الماضية وحتى الأن، مؤكدا أن المحافظة ستناقش أهالي الشهداء لتغيير أسماء المدارس والمناطق العامة إلى أسماء ذويهم الشهداء.