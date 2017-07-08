الشرطة البنغالية تلقي القبض على مشتبه به رئيسي في هجوم مقهى دكا2017-07-08 13:05:08
اعتقلت الشرطة في بنجلاديش شخصا يشتبه في أنه المورد الرئيسي للمتفجرات التي استخدمت في الهجوم على مقهى بالعاصمة البنغالية دكا العام الماضي، الذي أدى إلى مقتل 20 رهينة من بينهم 17 أجنبيا.
ونقلت قناة “فوكس نيوز” الأمريكية اليوم السبت عن قائد الشرطة في منطقة تشابيناوبجانج مجاهد الإسلام قوله إنه جرى اعتقال سهيل محفوظ بالإضافة إلى 3 مشتبه بهم آخرين أعضاء في جماعة المجاهدين البنغالية.
وأضاف المسئول أن محفوظ، الذي يُعتقد أنه أحد المخططين الرئيسين في الهجوم على المقهى، تم نقله إلى العاصمة لاستجوابه، ولم يتم الإدلاء بالمزيد من التفاصيل بشأن المعتقلين الثلاثة الآخرين وصلتهم بالهجوم الذي وقع في الأول من يوليو من العام الماضي.
يذكر أن 5 مسلحين هاجموا مقهى يقع في حي راق بالعاصمة دكا في الأول من يوليو العام الماضي، وقتلوا 20 شخصا معظمهم أجانب، في أشرس الهجمات التي شهدتها بنجلاديش خلال السنوات الثلاث الماضية.
وأعلن تنظيم “داعش” الإرهابي مسئوليته عن الهجوم إلا أن السلطات البنغالية ألقت باللائمة على جماعة المجاهدين، فيما قتل حوالي 60 مشتبها بهم، من بينهم بعض قادة الجماعة، خلال مداهمات تم تنفيذها عبر أنحاء البلاد منذ الأول من يوليو العام الماضي.
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