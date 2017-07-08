الجيش السوري يسيطر على قرية جباب بريف حمص2017-07-08 13:02:41
نجحت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت في استعادة السيطرة على قرية جباب حمد الواقعة في ريف حمص الشرقي عقب تنفيذها عمليات نوعية دقيقة في المنطقة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن القوات السورية استعادت السيطرة على قرية جباب حمد صباح اليوم بعد القضاء على تجمعات للتنظيم الإرهابي فيها.
وأضاف المصدر أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم التكفيري في القرية ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد “داعش” وتدمير معداتهم.
من جهة أخرى، شن الطيران السوري عدة هجمات على العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومحيطها ما أدى إلى تكبيد التنظيم خسائر فادحة في العتاد.
-
محافظ القاهرة: الانتهاء من تطوير 45 منطقة عشوائية خطرة نهاية 2018
أكد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة أن العاصمة ستشهد العديد من الفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي والاحتفال ...Fri, 07 Jul 2017 08:59:07 GMT
-
السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق
كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...Sat, 08 Jul 2017 07:34:03 GMT
-
تدريبات للجيش الإسرائيلي تحاكي اجتياح قطاع غزة والقتال داخل الأنفاق
كشفت صحيفة “يديعوت أحرنوت” أن جيش الاحتلال الاسرائيلي أنهى مساء أمس تدريبات عسكرية في منطقة الجولان السوري المحتل، هي الاضخم من نوعها وتحاكي اجتياح قطاع غزة. ...Fri, 07 Jul 2017 10:01:54 GMT
-
مدير الكرة بـ«سموحة»: ننتظر خطاب «الكاف» بإيقاف النشاط فى السودان
أوضح عاطف حنفي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، أن إدارة النادي تنتظر خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” بشأن إيقاف النشاط الكروي ...Fri, 07 Jul 2017 07:58:57 GMT
-
جيش الاحتلال يبدأ استخدام "روبوت" لحمل عتاد الجنود
يبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي، بعد شهرين، تجربة في الوحدات العسكرية البرية، حيث سيتم توزيع أدوات روبوتية آلية وظيفتها حمل عتاد الجنود في الميدان. وبحسب التقارير ...Sat, 08 Jul 2017 09:54:37 GMT
-
خبير عسكري: نسبة نجاح الإرهابي في تنفيذ عمليته تتعدى الـ50 %
أكد اللواء نصر سالم الخبير العسكري، أن من يرتكبوا أحداث شمال سيناء هم جماعة الإخوان المسلمين وبتوجيهات منهم، مشيرا إلى تصريحات أحد قيادات الإخوان حول ربط عودة ...Sat, 08 Jul 2017 10:04:16 GMT
-
هشام الحلبي: من الصعب صدور عقوبات دولية ضد قطر
أكد اللواء طيار هشام الحلبي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، أن التحرك الدولي لاتخاذ مواقف عقابية ضد قطر صعب، مشيرا إلى وجود مصالح مشتركة بين دول مجلس الأمن وقطر. ...Sat, 08 Jul 2017 09:34:14 GMT
-
بوتين: الوضع في سوريا تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة للإرهابيين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، إن الوضع في سوريا تغير نحو الأفضل بعد توجيه ضربة قوية للإرهابيين. وأكد بوتين، وفقًا لما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية، ...Sat, 08 Jul 2017 09:34:14 GMT
-
مجلس الأمن الدولي يدين هجوم رفح الإرهابي
أدان مجلس الأمن الاعتداء الإرهابي الغاشم الذي وقع أمس الجمعة في رفح وأسفر عن عدد من القتلى والجرحى. وأعرب المجلس في بيان صحفي عن خالص تعازي أعضائه لأسر الضحايا ...Sat, 08 Jul 2017 09:22:03 GMT