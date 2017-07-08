 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 01:18 مساءً
روابط سريعة
الجيش السوري يسيطر على قرية جباب بريف حمص
الجيش السوري

الجيش السوري يسيطر على قرية جباب بريف حمص

2017-07-08 13:02:41
أ ش أ

نجحت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت في استعادة السيطرة على قرية جباب حمد الواقعة في ريف حمص الشرقي عقب تنفيذها عمليات نوعية دقيقة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن القوات السورية استعادت السيطرة على قرية جباب حمد صباح اليوم بعد القضاء على تجمعات للتنظيم الإرهابي فيها.

وأضاف المصدر أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم التكفيري في القرية ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد “داعش” وتدمير معداتهم.

من جهة أخرى، شن الطيران السوري عدة هجمات على العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومحيطها ما أدى إلى تكبيد التنظيم خسائر فادحة في العتاد.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3