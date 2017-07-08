نجحت وحدات من الجيش السوري اليوم السبت في استعادة السيطرة على قرية جباب حمد الواقعة في ريف حمص الشرقي عقب تنفيذها عمليات نوعية دقيقة في المنطقة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن القوات السورية استعادت السيطرة على قرية جباب حمد صباح اليوم بعد القضاء على تجمعات للتنظيم الإرهابي فيها.

وأضاف المصدر أن الوحدات الهندسية في الجيش السوري قامت بإزالة الألغام والعبوات التي زرعها التنظيم التكفيري في القرية ما أسفر عن مقتل العديد من أفراد “داعش” وتدمير معداتهم.

من جهة أخرى، شن الطيران السوري عدة هجمات على العديد من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في دير الزور ومحيطها ما أدى إلى تكبيد التنظيم خسائر فادحة في العتاد.