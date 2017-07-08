رأت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن الولايات المتحدة تواجه العزلة خلال قمة مجموعة العشرين التي تنتهي أعمالها اليوم السبت في مدينة “هامبورج” الواقعة في شمال ألمانيا، بعد سنوات من سيطرة واشنطن على القمة وفرض هيمنتها على جدول أعمالها.

وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته على موقعها الالكتروني إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وجد أمس الجمعة خلال اجتماعه مع زعماء الدول المشاركة في القمة، أن الولايات المتحدة تواجه عزلة في جميع القضايا، بداية من التجارة وحتى التغير المناخي، ويواجه سيناريو إصدار المجموعة بيانا، اليوم السبت والذي سيوضح مدى عزلة الولايات المتحدة.

وسلطت “نيويورك تايمز” الضوء على اعتراف المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي تستضيف اجتماعات القمة، بوجود اختلافات بين الولايات المتحدة وبقية دول العالم.. مضيفة” أنه لا يمكن التوصل إلى حل توافقي، إلا إذا استوعبنا وجهات نظر كل منا الآخر” .

وقالت ميركل أمس، إن معظم دول العالم تؤيد وتدعم إتفاقية باريس للتغير المناخي، بينما يعارضها الرئيس الأمريكي .. ومضت في قولها “إنه سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتم صياغة البيان غدا، ونوضح بطبيعة الحال وجود آراء مختلفة في هذه القضية، لأن الولايات المتحدة تدعو للأسف إلى الانسحاب من الإتفاقية ” .

وذكرت الصحيفة أن ترامب يبدو وكأنه يفضل العزلة التي يواجهها، موضحة أن اللحظة الحاسمة بالنسبة له أمس الجمعة، كانت خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يبدو أنه علامه على إعادة العلاقات التي كان يرغب فيها ترامب لبعض الوقت، حيث أظهر ترامب خلال اجتماعه بنظيره الروسي الاحترام وأهمية موسكو كشريك دولي لواشنطن.

وكانت “نيويورك تايمز”، قد نشرت تقريرا في وقت سابق، أشارت خلاله إلى أن ترامب قرر أن يزيد من حدة تعامله ‏واتباع سياسة أكثر قسوة مع حلفاء وخصوم الولايات المتحدة في القارة الآسيوية .‏

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ودعا ترامب، خلال زيارة الرئيس الكوري الجنوبي ‏مون جيه-إن لواشنطن، إلى تعديل إتفاقية التجارة بين البلدين، وذلك بعد قيامه باتخاذ عدة إجراءات أغضبت ‏الصين، بما في ذلك فرض عقوبات على أحد البنوك الصينية وشخصيتين صينيتين وشركة شحن، لاتهامهم بتسهيل دخول كوريا الشمالية للأسواق الأمريكية عبر أبواب خلفية، وتسهيل عمليات غسيل أموال خاصة بالشطر الشمالي.

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وطالب ترامب، خلال اجتماعه بالرئيس الكوري الجنوبي، بزيادة تدفق السيارات الأمريكية إلى الأسواق الكورية، كما ‏طالب بتقليل ما أسماه ب “غمر الحديد الكوري للأسواق الأمريكية”، وتأتي هذه المطالب الأمريكية في إطار تعديل إتفاقية التجارة ‏الحرة مع كوريا الجنوبية، التي وصفها ترامب بأنها ليست صفقة عظيمة.