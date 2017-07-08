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روسيا تدعو للبحث عن حلول جديدة لتسوية ملف كوريا الشمالية
الخارجية الروسية

روسيا تدعو للبحث عن حلول جديدة لتسوية ملف كوريا الشمالية

2017-07-08 12:52:58
أ ش أ

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت للبحث عن حلول جديدة لتسوية ملف كوريا الشمالية.

وذكرت الخارجية الروسية في بيان لها أوردته قناة “روسيا اليوم” الاخبارية ـ أن نائب وزير الخارجية “إيجور مورجولوف” أجرى في واشنطن مشاورات مع الموفد الأمريكي الخاص بالملف الكوري الشمالي جوزيف يون، حيث تبادلا الآراء ووجهات النظر حول الوضع في شبه الجزيرة الكورية وفي منطقة شمال شرق آسيا .

وأضافت الخارجية أن الجانب الروسي شدد خلال اللقاء على أهمية البحث الجماعي عن طرق وأساليب جديدة للتوصل إلى حل متكامل للمشاكل السائدة في تلك المنطقة وذلك من أجل الابتعاد عن المواجهة.

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