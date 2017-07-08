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هيئة قضايا الدولة : نثق في قدرة القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب
هيئة قضايا الدولة

هيئة قضايا الدولة : نثق في قدرة القوات المسلحة في القضاء على الإرهاب

2017-07-08 12:51:12
أ ش أ

استنكرت هيئة قضايا الدولة الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة رفح، والذى أسفر عن سقوط عدد من جنودنا البواسل ما بين شهداء ومصابين.. مؤكدة أن الإرهاب الأسود لن يثني الوطن ومؤسسات الدولة عن استكمال مسيرة البناء وارساء دعائم الاستقرار.
وقال المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة - في بيان له اليوم السبت - إن هيئة قضايا الدولة تنعى شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة، وعلى ثقة في قدرتها في القضاء على الإرهاب واستئصال شأفته.

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