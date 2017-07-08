استنكرت هيئة قضايا الدولة الحادث الإرهابي الإجرامي الذي استهدف أحد التمركزات الأمنية للقوات المسلحة جنوب مدينة رفح، والذى أسفر عن سقوط عدد من جنودنا البواسل ما بين شهداء ومصابين.. مؤكدة أن الإرهاب الأسود لن يثني الوطن ومؤسسات الدولة عن استكمال مسيرة البناء وارساء دعائم الاستقرار.

وقال المستشار أحمد مسعود المتحدث الإعلامي لهيئة قضايا الدولة - في بيان له اليوم السبت - إن هيئة قضايا الدولة تنعى شهداء الوطن الأبرار من أبناء القوات المسلحة، وعلى ثقة في قدرتها في القضاء على الإرهاب واستئصال شأفته.