"طوابير" في هونج كونج من أجل حاملة الطائرات الصينية2017-07-08 12:47:08
فتحت حاملة الطائرات الصينية الشهيرة، لياونينغ، بواباتها لاستقبال الزوار من سكان هونج كونج، بعد وصولها لسواحلها الجمعة، في جانب من احتفالات الذكرى العشرين لعودة هونج كونج إلى الصين.
وأثار وصول لياونينج، التي تحمل اسم الإقليم الشمالي الصيني، فضول سكان هونج كونج الذين وقفوا في طوابير في الأيام الأخيرة للحصول على تذاكر لزيارة حاملة الطائرات.
وكانت وزارة الدفاع الصينية أعلنت أن حاملة الطائرات، التي يبلغ طولها 305 أمتار ووزنها 50 ألف طن، وصلت الى هونج كونج في “مهمة تدريب روتينية”.
ويندرج توقفها في هونج كونج أيضا في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لدخول جيش التحرير الشعبي إلى هونج كونج خلال إعادتها، وفق ما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع وو كيان.
وكان الرئيس الصيني حذر أثناء زيارته هونج كونج مؤخرا، من أي محاولة “غير مقبولة” للمساس بسيادة بكين، كما حذر من التيار الداعي إلى الديمقراطية.
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