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«كهربا» ينعي ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء
محمود عبد المنعم
محمود عبد المنعم "كهربا"

«كهربا» ينعي ضحايا الهجوم الإرهابي بسيناء

2017-07-08 13:03:31

نعى نجم كرة القدم المصري المحترف بنادي “اتحاد جدة” السعودي محمود عبد المنعم “كهربا” شهداء حادث “رفح” الإرهابي الذي وقع أمس.
وقال “كهربا” عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” : “أحسن رجالة في العالم ربنا يرحم شهدائنا..  تحيا مصر”، مرفقا بالتدوينة صورة له برفقة ضباط وأفراد من القوات المسلحة.
وكان هجوم إرهابي قد استهدف تمركز تابع للقوات المسلحة في مدينة “رفح” بمحافظة شمال سيناء، مما أسفر عن استشهاد 23 ضابط وجندي وتصفية 40 إرهابي.

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