السعودية تمنع "بي إن سبورت" القطرية في الأماكن العامة والمقاهي والفنادق

كشفت مصادر مطلعة في السعودية، بأن هناك توجهًا خلال اليومين المقبلين بمنع بث قنوات بي إن سبورت القطرية في جميع الأماكن العامة والمقاهي الشعبية والفنادق. وأكدت بحسب ...