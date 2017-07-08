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ابنة "بيل جيتس" ترتبط بشاب مصري
جنيفر كاثرين جيتس ابنة الملياردير بيل جيتس

ابنة "بيل جيتس" ترتبط بشاب مصري

2017-07-08 12:39:32
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كشفت صحيفة “الباريزيان” الفرنسية جنيفر كاثرين جيتس ابنة الملياردير بيل جيتس، على علاقة عاطفية بشاب مصري.

وقالت الصحيفة أن جنيفر على علاقة بشاب مصري يدعى نايل نصار من دون أن تذكر تفاصيل إضافية عن الشاب، الذي يشاركها الاهتمام برياضة الفروسية واجتياز الحواجز.
وأشارت الصحيفة إلى أن ابنة بيل جيتس التي تشارك حاليا في مسابقة لرياضة القفز بالخيل في باريس مهتمة بهذا الشاب الذي يبادلها الاهتمام ويلتقيان بشكل دائم على هامش هذا الحدث الرياضي.

وتبلغ جنيفر حوالي 21 عامًا وبحسب “الباريزيان” لاحظ الجميع تواضعها خلال مشاركتها في المسابقة الرياضية، وأضافت أن جنيفر ليست فتاة مدللة رغم أنها أغنى ابنة في العالم.

وأشارت إلى أن والدها رباها على الاعتدال في الإنفاق وعدم التبذير، لحرصه على توعيتها بقيمة وأهمية العمل.

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