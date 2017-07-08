قالت الشرطة الألمانية، إن عدد المصابين من أفرادها، جراء الاشتباكات مع مناهضين لقمة العشرين، بلغ 196 مصابًا، منذ بدء أعمال العنف مع توافد المشاركين في القمة، عصر الخميس.

وأوضحت الشرطة، في بيان، أن الإصابات ليست خطيرة، وأن المواجهات بين أفرادها والمتظاهرين لا تزال مستمرة حتى الساعة 21:30 ت.غ في شوارع مدينة هامبورج، التي تستضيف القمة.

وقالت شرطة المدينة إن عدد مصابيها بلغ 159، مؤكدة أن العدد مرشح للزيادة.

وفي مؤتمر صحفي، عصر اليوم، قالت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، التي تترأس بلادها القمة، إن الاحتجاجات العنيفة وأعمال الشغب “غير مقبولة”، وشكرت رجال الشرطة على جهودهم في التعامل معها.

وفي وقت سابق، طلبت شرطة هامبورج تعزيزات من المدن الأخرى، بعد تصاعد الاحتجاجات، على رغم تخصيصها نحو 20 ألف شرطي لتأمين القمة.

تستمر قمة مجموعة العشرين (G20)، على مدار يومي الجمعة والسبت؛ وتركز نسختها لهذا العام على الإبداع التقني عالميًا.

وتضم مجموعة العشرين كلًا من تركيا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا والبرازيل وإستراليا والأرجنتين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وروسيا والصين والهند وإندونيسيا واليابان وكوريا الجنوبية وجنوب إفريقيا والسعودية، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.