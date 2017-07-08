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التشكيل المتوقع لـ«الأهلي» أمام «القطن» الكاميروني
المدير الفني للنادي الأهلي - حسام البدري
المدير الفني للنادي الأهلي - حسام البدري

التشكيل المتوقع لـ«الأهلي» أمام «القطن» الكاميروني

2017-07-08 12:31:09
متابعات

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري لقاء الجولة الأخيرة بمنافسات المجموعة الرابعة بـ”دور الـ16” في دوري أبطال أفريقيا اليوم السبت أمام نظيره الكاميروني “القطن” على ستاد “برج العرب” بمحافظة الإسكندرية.
ويأتي النادي الأهلي في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 8 نقاط ، فيما يتذيل “القطن” الكاميروني المجموعة بدون نقاط.
ويتصدر  “زاناكو” الزامبي صدارة المجموعة برصيد 11 نقطة، يليه نادي “الوداد  البيضاوي” المغربي برصيد 9 نقاط.
وكان المدير الفني لـ”القلعة الحمراء” حسام البدري قد اختار 22 لاعب بشكل مبدئي تمهيدا لخوض المباراة.
ويغيب عن لقاء اليوم مروان محسن وحسين السيد وحسام غالي، وأكرم توفيق، وباسم علي، وأحمد حمودي و عمرو بركات.
ومن المتوقع أن يبدأ البدري لقاء اليوم بشريف إكرامي في “حراسة المرمى”، وعلي معلول، وأحمد حجازي ورامي ربيعة، وأحمد فتحي في خط الدفاع، وفي خط الوسط سيبدأ عبد الله  السعيد ، وحسام عاشور، ووليد سليمان وعمرو السولية.
فيما سيشهد خط الهجوم تواجد عمرو جمال والنيجيري جونيور اجاي.

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