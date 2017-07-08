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مناورات أمريكية كورية جنوبية فوق المنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة
الجيش الكوري الجنوبي

مناورات أمريكية كورية جنوبية فوق المنطقة منزوعة السلاح بشبه الجزيرة

2017-07-08 12:28:36
أ ش أ

علنت وزارة دفاع كوريا الجنوبية اليوم السبت أن قاذفات أمريكية أجرت مناورة بالذخيرة الحية في كوريا الجنوبية وحلقت على مسافة قريبة من المنطقة المنزوعة السلاح في شبه الجزيرة الكورية.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان بثته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن المناورة تمثل ردا حازما على عمليات إطلاق الصواريخ المتتالية من الشمال، موضحة أن “القوات الجوية الكورية الجنوبية والأمريكية أظهرت في المناورة تصميما قويا لمعاقبة العدو على أفعاله الاستفزازية وقدرتها على تدمير قواعد قيادية للعدو”.

وأشار البيان إلى أن أربع مقاتلات أمريكية وكورية جنوبية شاركت في المناورة بالذخيرة الحية، التي أجريت في منطقة “يونجوول” على بعد 80 كيلومترا تقريبا جنوب الحدود بين الشمال والجنوب .

كانت كوريا الشمالية قد أطلقت الثلاثاء الماضي للمرة الأولى صاروخا باليستيا عابرا للقارات.

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