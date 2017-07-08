سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان 27 عاملا عقودا للعمل بشركتين للأمن والمقاولات بإحدى دول الخليج، مؤكدا أن الوزارة تقدم هذه الخدمات وفرص العمل مجانا انطلاقا من دورها في توفير فرص عمل للشباب في الداخل والخارج.

وقال سعفان - في تصريح اليوم السبت - إن “توفير تلك الفرص يأتي نتاج لجهد متواصل من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة في سفارات مصر بالخارج لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المصري بالخارج.

وطالب الشباب بضرورة التمثيل الجيد لمصر بالخارج، وبذل قصارى جهدهم في العمل بأمانة وإخلاص حتى يكونوا سفراء لبلدهم ويتيحوا مزيدا من فرص العمل لغيرهم من الشباب من خلال السمعة الطيبة للعامل المصري ، مؤكدا أهمية التواصل مع المستشار العمالي بالسفارة المصرية باعتبارها الدرع الواقي لكل العمال المصريين بالخارج .

وأوضح وزير القوى العاملة أن هذا التواصل يفيد العامل في التعرف على حقوقه وواجباته ويسهم في خلق نوع من الروابط الإيجابية بين المصريين في الخارج، منوها بأنه في حالة حدوث أية مشكلة للعامل عليه التوجه للسفارة المصرية لبحث إمكانية حلها بالطرق القانونية الصحيحة حرصا على حقوق العاملين المصريين بالخارج.

وناشد الشباب المصري الباحث عن فرص عمل بالخارج في حالة حصوله على عقد عمل من أية شركة أن يتوجه على الفور لوزارة القوى العاملة أو مديرياتها بالمحافظات للتأكد من مصداقية العقود وصحتها قبل دفع أى مبالغ مالية، حرصا من الوزارة على ألا يقع أى شاب مصري فريسة للنصب والاحتيال.

وأشار سعفان إلي أنه أصدر توجيهاته للمسئولين بالوزارة، لعقد لقاءات مع العمال المسافرين لتوعيتهم بالقواعد والقوانين التى تسري في البلد المسافرين لها حتى لايقعوا - من باب عدم المعرفة - بقوانين العمل والإقامة أو في أى مشكلات .

وقد تسلم العقود كل من : أحمد محمد جاد الرب، طارق المهدي محمد علي، إسلام عبد الحميد محمد طلعت ، حسين عبد الحكيم عبد الشافي، محمود محمد على وزيري، محمد فوزي عبد التواب أحمد، أيمن عبد المنعم عبد الحميد، إبراهيم أحمد إبراهيم حسن، هشام عبد التواب نعمان عبد العال، محمد إبراهيم إبراهيم ، أحمد جلال محمد جلال ، إسلام إبراهيم عباس إبراهيم، دسوقي عادل دسوقي فارس، بدري فتحي أحمد اسماعيل ، ابراهيم مرتضى احمد محمد ، سامح عبد القادر أحمد الدسوقي، فؤاد حامد أحمد أبو الغيط، محمد عويس شعبان محمد ، ابراهيم أحمد ابراهيم أحمد، حسين قرني خليفة .

وناشدت الوزارة كلا من محمد عبد اللطيف محمود ، والسيد محمد المرسي على ، سعيد زكي عبد الحميد ، أحمد مصطفى محمد متولي، هيثم سيد محمود محمد، إبراهيم مرتضى أحمد محمد ، عبد الله محمد عبد الغفار يوسف، تامر سيد محمد ، سرعة التوجه للوزارة لاستلام عقود العمل الخاصة بهم.