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مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم ـ انقلاب‎

مصرع وإصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بالبحيرة

2017-07-08 12:25:38
أ ش أ

  لقي شخص وامرأة مصرعهما، وأصيب 4 آخرون بجروح متفرقة بأنحاء الجسد، إثر وقوع حادث تصادم 4 سيارات على طريق العلمين بوادى النطرون بمحافظة البحيرة .
وتلقى مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين شوقى إخطارا يفيد بمصرع كل من “فمانى تمناى يوتابج” (28 عاما) هندية الجنسية، و”محمد عبدالجابر السيد” (32 عاما) حاصل على بكالوريوس ومقيم بالقاهرة، وإصابة 4 آخرين، نتيجة وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل و3 سيارات ملاكي على طريق العلمين الكيلو 62 اتجاه الصحراوي بوادي النطرون، وتم نقل الجثتين والمصابين للمستشفيات، وتحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة فتولت التحقيق .

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