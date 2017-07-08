ننشر درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد2017-07-08 12:23:59
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة .
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة وارتفاع الموج على البحرين ما بين متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية .
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :
الصغرى العظمى
القاهرة 25 37
الإسكندرية 25 31
مطروح 24 30
بورسعيد 25 32
دمياط 24 31
بلطيم 25 32
الإسماعيلية 24 37
السويس 23 38
العريش 22 35
نخل 20 36
طابا 22 35
الطور 26 35
مرسى علم 28 35
الغردقة 27 37
شرم الشيخ 29 39
رفح 21 32
كاترين 19 32
سيوة 24 37
المنيا 24 38
الفيوم 24 37
رأس سدر 25 37
أبوسمبل 25 39
وسط الدلتا 24 37
أسيوط 24 38
سوهاج 26 39
الأقصر 26 41
أسوان 27 41
شلاتين 27 41
حلايب 29 39
الوادى الجديد 25 40
قنا 26 40
نويبع 28 38
السلوم 21 31
أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالى:
الصغرى العظمى
مكة المكرمة 29 42
المدينة 25 40
الرياض 28 44
المنامة 32 40
أبوظبى 34 46
الدوحة 32 41
الكويت 29 42
دمشق 17 38
بيروت 26 30
عمان 20 35
القدس 20 32
غزة 23 32
بغداد 32 49
مسقط 31 34
صنعاء 14 28
الخرطوم 26 35
طرابلس 24 33
تونس 23 38
الجزائر 20 27
الرباط 16 25
نواكشوط 27 35
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:
الصغرى العظمى
أنقرة 15 32
اسطنبول 22 31
اسلام اباد 26 37
نيودلهى 27 37
جاكرتا 24 32
بكين 24 34
كوالامبور 25 32
طوكيو 23 32
أثينا 25 35
روما 20 34
باريس 16 28
مدريد 19 31
برلين 15 24
لندن 17 24
مونتريال 15 23
موسكو 10 16
نيويورك 20 28
واشنطن 20 30
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