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صورة مع المطربة "ساندي" تقود طالبين لقسم الشرطة
المطربة ساندي

صورة مع المطربة "ساندي" تقود طالبين لقسم الشرطة

2017-07-08 12:42:14
متابعات

ألقى ضباط مباحث تأمين مدينة الإنتاج الإعلامي القبض على طالبين قفزا من أعلى سور المدينة لالتقاط صور تذكارية مع المطربة “ساندي” ، تمت احالتهما الى النيابة للتحقيق .

بدأت الواقعة أثناء متابعة ضباط مباحث تأمين مدينة الإنتاج الإعلامى للحالة الأمنية تمكنوا من ضبط طالبين لقفزهما من أعلى السور والدخول للمدينة.

وبمواجهتهما اعترفا برغبتهما فى الدخول للحصول على صور تذكارية بصحبة المطربة ساندى عادل، لعلمهما بحضورها فى أحد البرامج،  وحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

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