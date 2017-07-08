شيع الآلاف اليوم السبت ، جثمان الشهيد أحمد المنسي، الذي اُستشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينًا أمنيًا في رفح أمس، الجمعة، إلى مثواه الأخير في مدينة العاشر من رمضان ، وسط أصوات الزغاريد، والهتافات.

وردد المشيعون، عبر اللقطات التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، منذ قليل، هتافات “تحيا مصر، ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، فيما ارتدى

ارتدي ابن الشهيد أحمد منسي زي القوات المسلحة خلال مراسم التشييع .

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت أمس، فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 سيارات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار سيارات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.