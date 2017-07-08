 Moheet on google
السبت 8 يوليو 2017 01:11 مساءً
روابط سريعة
زغاريد وهتافات "تحيا مصر" في جنازة الشهيد أحمد المنسي
العقيد أركان الحرب أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة ـ سيناء ـ هجوم رفح

زغاريد وهتافات "تحيا مصر" في جنازة الشهيد أحمد المنسي

2017-07-08 12:07:20
متابعات

شيع الآلاف اليوم السبت ، جثمان الشهيد أحمد المنسي، الذي اُستشهد في الحادث الإرهابي الذي استهدف كمينًا أمنيًا في رفح أمس، الجمعة، إلى مثواه الأخير في مدينة العاشر من رمضان ، وسط أصوات الزغاريد، والهتافات.

وردد المشيعون، عبر اللقطات التي نقلتها فضائية “إكسترا نيوز”، منذ قليل، هتافات “تحيا مصر، ولا إله إلا الله الشهيد حبيب الله”، فيما ارتدى
ارتدي ابن الشهيد أحمد منسي زي القوات المسلحة خلال مراسم التشييع .

وكان العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، أعلن أن قوات إنفاذ القانون بشمال سيناء، نجحت أمس، فى إحباط هجوم إرهابى للعناصر التكفيرية على بعض نقاط التمركز جنوب رفح، وأسفر عن مقتل أكثر من 40 فردًا تكفيريًا وتدمير 6 سيارات، وتعرض قوات إحدى النقاط لانفجار سيارات مفخخة نتج عنها استشهاد وإصابة 26 فردًا من أبطال القوات المسلحة.



روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3