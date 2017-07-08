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خبير عسكري: نسبة نجاح الإرهابي في تنفيذ عمليته تتعدى الـ50 %
اللواء نصر سالم
اللواء نصر سالم

خبير عسكري: نسبة نجاح الإرهابي في تنفيذ عمليته تتعدى الـ50 %

2017-07-08 12:03:29
محيط- خالد الريس

أكد اللواء نصر سالم الخبير العسكري، أن من يرتكبوا أحداث شمال سيناء هم جماعة الإخوان المسلمين وبتوجيهات منهم، مشيرا إلى تصريحات أحد قيادات الإخوان حول ربط عودة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى منصبه وعودة الأوضاع بسيناء.
وأوضح سالم من خلال مداخلة هاتفية على قناة “اكسترا نيوز” الفضائية اليوم السبت، أن فرصة نجاح الإرهابي في تنفيذ عمليته تتعدى الـ50 % لأن من يختار عنصر المفاجأة ونوعية السلاح المستخدم بالإضافة إلى العمليات الانتحارية، مشيدا أيضا بيقظة القوات المسلحة في التصدي للإرهابيين وإحداث خسائر في صفوفهم.
واعتبر  الإرهاب بأنه “حية لا تموت إلا بقطع رأسها”، متهما قطر بتمويل الإرهاب ورعايته واصفا اياها بأنها “دفتر شيكات” لتحقيق أهداف لدول أخرى كضمان لبقاء الأمير القطري على كرسيه.
وأعرب عن استيائه من موقف المجتمع الدولي ضد قطر كممول وداعم للإرهاب، وقال: “المجتمع الدولي في وادي.. واحنا في وادي”.
وأضاف مصر ليس لديها  “إرهاب ظاهر” ولكن هناك أشخاص في الشارع ينقلبوا إلى عدو – على حد قوله.

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