ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن مؤسسة المرأة العربية سحبت ترشيح الشيخة موزة بنت ناصر المسند، والدة أمير قطر تميم بن حمد، من جائزة السيدة العربية الأولى لدورتها السابعة لعام 2017.

وجاء فى بيان المؤسسة التى نشرته الوكالة الإماراتية، أن المؤسسة جمعت كل أشكال التواصل والتعامل مع الهيئات والمؤسسات القطرية ذات الصلة بقضايا المرأة، احتجاجا على الأدوار الخطيرة التى تقوم بها قطر فى إيواء عناصر الإرهاب والتطرف والتآمر على سلامة الدول العربية.

وتابع البيان أن مجلس إدارة مؤسسة المرأة العربية اتخذ بالإجماع قرارا بإلغاء ملف ترشيح موزة المسند للجائزة المذكورة بصورة نهائية، وشطب كل إشارة لها فى جميع مخاطبات المؤسسة.

من جانبه أوضح محمد الدليمى، الأمين العام لمؤسسة المرأة العربية، أن قرار إلغاء ترشيح موزة المسند لأرفع جائزة عربية تقدم للسيدات العربيات الأوائل، حيث جاء ترشيحها قبل شهور فى ضوء ما تكشف للرأى العام من بيانات وأدلة قاطعة تدين حكومة قطر وممارسات الحاكمين فيها من دعم وتمويل للإرهاب بكل أشكاله، وترويج لخطاب الكراهية والتطرف بين الشعوب، مما يعد مخالفا لمعايير وأسس الترشيح للجائزة.

ودعا الدليمى جميع هيئات ومنظمات المجتمع المدنى وكافة الأطر والاتحادات النسائية العربية إلى مقاطعة قطر ومنظماتها ومراكز أبحاثها، التى تحولت إلى خلايا نائمة لبث الفرقة والتناحر بين مكونات الأمة، تحقيقا لأجندة ضارة تهدف إلى تحطيم كل ركائز العمل العربى المشترك.